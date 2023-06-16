التحفظ علي كاميرات المراقبة في واقعة مقتل شاب بمشاجرة بالتبين

أمرت جهات التحقيق بحلوان اليوم ، التحفظ علي كاميرات المراقبة في واقعة ، مقتل شاب خلال مشاجرة بالتبين للوقوف علي ملابسات الحادث كما قررت بعرض جثة الضحية علي الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية علي جثمان المتوفي لبيان أسباب الوفاة ، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي ، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت منطقة التبين قد شهدت، واقعة مأساوية بعد مقتل شاب خلال مشاجرة بين طرفين، بسبب خلافات سابقة بينهما.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة التبين، من الأهالي بدائرة القسم، مفاده وقوع مشاجرة ومقتل شخص.



بالانتقال والفحص تبين مقتل شاب يدعي "محمد عمر سعد"، علي يد اخر بسبب خلافات بينهما.

وتجري مباحث قسم شرطة التبين، تجريات مكثفة للوقوف علي ملابسات الحادث وضبط مرتكب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 930 لسنة 2023 وتباشر النيابة التحقيقات.