الصين: «COP28» في الإمارات سيحقق نتائج مهمة وإيجابية

أعلنت الصين دعم الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف "COP28" بشكل كامل ، حسبما أكده المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، السفير تشانغ جون، حسبما افادت قناة سكاي نيوز.

وقال السفير تشانغ جون، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، إن بلاده تدعم الأمم المتحدة في لعب دور مهم في معالجة تغير المناخ، كما تقدر وتدعم دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل في استضافة COP28.

وتابع السفير تشانغ جون :" نعتقد أن مؤتمر الأطراف "COP28" بقيادة الرئيس المعين الدكتور سلطان الجابر سيحقق نتائج مهمة وإيجابية".

وأضاف: "التمويل غير الكافي هو العقبة الرئيسية في إدارة المناخ العالمي، يجب على وكالات الأمم المتحدة إنشاء آلية رصد لتنفيذ التمويل المناخي، وتشجيع البلدان المتقدمة على ترجمة الالتزامات إلى أفعال، يجب أن يلعب مجلس الأمن دوره بشكل قوي".

وتابع المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، السفير تشانغ جون: "التحديات التي يفرضها تغير المناخ على حياة الإنسان والتنمية في جميع البلدان باتت ملحوظة أكثر فأكثر، ومن الأمور الملحة والأكثر إلحاحا أن يتحد المجتمع الدولي ويعمل معا للتصدي لتغير المناخ".

وأوضح أن الروابط بين المناخ والأمن نوقشت في العديد من اجتماعات مجلس الأمن، مبرزا "من الواضح أن الآراء ما تزال منقسمة وأن إجراء مزيد من المباحثات المعمقة أمر ضروري".

وأشار المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة إلى أن "البلدان النامية التي تفتقر إلى القدرة على الصمود مع التغير المناخي تشهد ارتفاع معدل حدوث الظواهر الجوية المتطرفة والكوارث الطبيعية، مما يقوض مكاسب التنمية، ويؤدي إلى تفاقم نقص الموارد، واندلاع الاشتباكات بين الجماعات العرقية".