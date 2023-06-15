برلمانية إيطالية معارضة: ضرورة وجود استجابة ملموسة وممرات إنسانية للهجرة

أكد برلمانية إيطالية معارضة، أنه "لا يمكننا الاستمرار في مشاهدة موت مئات الآلاف من الأبرياء الذين يبحثون عن حياة أفضل بلا حول ولا قوة"، تعليقًا على غرق قارب المهاجرين قبالة سواحل اليونان أمس.

وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أنه "تم انتشال 79 جثة بعد حادث قارب الصيد الذي غرق في غضون 10-15 دقيقة وعلى متنه 500 مهاجر"، وقد تم إنقاذ 104 أشخاص من بين المهاجرين الذين كانوا على متن قارب الصيد.

وبهذا الصدد، كتبت نائبة رئيس مجلس النواب آنا أسكاني (الحزب الديمقراطي)، في تغريدة على مدونة (تويتر) الخميس، أن "هناك حاجة إلى استجابة ملموسة لتدفقات الهجرة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، تكافح الاتجار بالبشر وتعزز الممرات الإنسانية حقًا".