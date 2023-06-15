"صوت الشعب" يطالب بتخصيص جزء أكبر من ميزانية الدولة لوزارة الصحة

قالت سماح أبو القاسم، أمين مساعد المرأة في حزب صوت الشعب، إن كل من يتعامل مع المنظومة الطبية في مصر سواء المرضى أو الطاقم الطبي، يعاني منها أشد المعاناة، وقد أن الأوان لتجديد الدماء في هذا القطاع والعمل على إصلاحه.

وأوضحت أبو القاسم في كلمتها خلال الجلسة الثانية للجنة الصحة ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "الرعاية الصحية بين التحديات والآمال، منظومة التأمين الصحي الشامل، النظام الصحي: حكومي - خاص - أهلي"، اليوم الخميس، أن علاج أي مرض يبدأ بتشخيصه لمعرفة السبب الرئيسي، ألا وهو قلة الموارد المالية ولكن قبل ذكر السبب فعلينا أن نتعامل مع واقعنا وهي أننا بصدد أزمة اقتصادية وموارد محدودة.

واقترح حزب صوت الشعب إعادة توزيع الموارد بشكل أفضل وتخصيص جزء أكبر من ميزانية الدولة لوزارة الصحة، فبعض الأطباء بعد تخرجهم يواجهون رواتب ضعيفة وامكانيات عمل محدودة للغاية مما يضطرهم لترك العمل بمصر والبحث عن فرص عمل خارج البلاد.

كما طالب بتوفير مناخ مناسب للطاقم الطبي الذي ينعكس على الخدمة الطبية المقدمة للمريض انعكاسا ايجابيا ومباشرا والحصول على منتج جيد من الرعاية الصحية، كما اقترح أن يتمتع كل من جاوز السبعين من عمره بالرعاية الصحية الكاملة وأن يتم استقباله في أي مستشفى سواء مستشفى حكومي أو خاص أو تابع للقوات المسلحة أو الشرطة المدنية حتى يتم الإنتهاء من نظام التأمين الصحي الشامل مع إثبات السن بالرقم القومي حتى يتسنى للمواطن في هذه المرحلة العمرية الشعور بالاطمئنان على نفسه في بلده وتأصيل وتعظيم شعور المواطنة لديه ولى الأجيال القادمة.

