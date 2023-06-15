تعرف على أفضل الأماكن للفسحة فى عيد الأضحى المبارك

يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بالعيد وبحلول أول أيامه يخرج الجميع للتنزه وللتعبير عن فرحتهم بالعيد، حيث الاستمتاع بأجواءه والمرح مع ذويهم وأطفالهم، وإليكم أشهر وأفضل الأماكن السرية للتنزه خلال إجازة العيد:

حديقة الحيوان

تعد من أشهر وأجمل الأماكن ، حيث تبعث روح البهجة والسعادة لدي الكبار والاطفال لما تمتع بها من اماكن خلابة.

الحديقة الدولية

هى مقصد للجمييع باقل الامكنيات المادية ومساحة خضراء واسعة يحيطها الاشجار الجميلة الملتفة التى تبعث فى النفس الراحة والسكون، كما تحوى الكثير من النباتت المتنوعه.

حديقة الأزهر

اجمل واجل الحدائق وتشمل مساحة واسعة خضراء وبها اشجار تحويط بها فضلا عن انها ملحقة بمساحة كبيرة للاطفال.

برج القاهرة

يتمتع باطلالة رائعة تناسب الكبار والصغار حيث انه يتسم بارتفاعه الشاهق الذى يمكن الزائر من رؤيه ما يعجز عن كلامه الوصف حيث مناظرالبلاد الساحرة.

جزيرة المعادي

تحوي جزر بحيريه صغيره ومركب في وسط النهر ومنطقه العاب تبعث روح السعاده للاطفال.

قلعة صلا ح الدين

يعد من اجمل اماكن الفسح التاريخية بالعيد لمن يهوى زيارة الأماكن التاريخية، إذ يضم أكبر القلاع والمعمار التي فيها يشعر الزائر بالسعادة.