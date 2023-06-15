أبرزهم الفيراري ومانو .. الأهلي يسرح فريق الشباب مواليد 2001 بالكامل

قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي تسريح فريق الشباب مواليد 2001 بالكامل مع نهاية الموسم الحالى لعدم وجود مسابقة رسمية وتخطيهم السن القانوني للعب في فرق الشباب.

وتم استثناء الثلاثي حمدي موسى “ظهير أيسر” وجلال فارس “مدافع” ومحمد عماد “جناح أيسر” الذين سيتم تصعيدهم للفريق الأول ومنحهم فرصة للمشاركة أو الإعارة في الموسم المقبل.



وسيكون ضحية قرار تسريح فريق الشباب مواليد 2001 بالنادي الأهلي رحيل عدد من اللاعبين الواعدين الذين سبق لهم التصعيد للفريق الأول وعلى رأسهم عبدالرحمن أشرف "مانو" وشادي رضوان الشهير بـ"الفيراري" وكريم سعدالله.

وأبلغت لجنة التخطيط اللاعبين بالرحيل بعدما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء مسابقة مواليد 2001، اعتبارًا من الموسم القادم.



وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا للأندية المشاركة في بطولات الجمهورية للشباب والناشئين، ولم يتم ذكر اسم مسابقة مواليد 2001 ضمن بطولات الموسم الجديد.

وجاء في خطاب اتحاد الكرة للأندية: في إطار الاستعداد لبطولات الجمهورية للشباب والناشئين لأندية القسم الأول موسم 2023-2024، يرجى موافاتنا برغبة ناديكم في المشاركة في البطولات في موعد غايته الإثنين 15 مايو، حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم.



وأتم خطاب الاتحاد المصري لكرة القدم: "بطولات الشباب والناشئين في موسم 2023-2024 لمواليد 2003 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009".

وكان شريف عبد الفضيل، المدير الفني لفريق شباب الأهلي مواليد ٢٠٠١ قرر الرحيل عن منصبه بعد نهاية الموسم بعد 5 مواسم قضاها في تدريب الفريق.