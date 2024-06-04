9 أفلام مجانية بقصر السينما ضمن برنامج شهر يونيو

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة من الأفلام السينمائية، لرواد قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، ضمن برنامجها المعد خلال شهر يونيو الحالي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وتتنوع الأفلام هذا الشهر ما بين أفلام السينما العالمية، المصرية، والأوروبية، ونادي سينما التحريك، والتي تعرض جميعها مجانا للجمهور في تمام الثامنة مساءً، ويعقب بعضها عدد من الندوات النقدية بحضور كل من الناقد د. نادر رفاعي، الناقدة نشوى نبيل، والمخرج عصام حلمي.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات البرنامج اليوم الثلاثاء مع نادي السينما العالمية بعرض فيلم "avatar 2"، وغدا الأربعاء يعرض فيلم "The legend of 1900" ضمن نادي السينما الأوروبية.

ويعرض يوم الاثنين 10 يونيو فيلم "Raya" ضمن نادي سينما التحريك، وضمن أفلام نادي السينما العالمية يعرض يوم 11 يونيو فيلم "black adam"، كما يقدم يوم 12 يونيو فيلم "Cinema paradiso" ضمن نادي السينما الأوروبية.

ويعرض يوم 24 يونيو عرض فيلم "الكيت كات" في نادي الرواية والفيلم، ويقام ضمن نادي السينما العالمية يوم 25 يونيو فيلم "Clash of the titans"، ويقدم يوم 26 يونيو فيلم "Corres pondence" بنادي السينما الأوروبية.

وتختتم العروض يوم 27 يونيو مع فيلم "القرار" بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ينفذ البرنامج بإشراف قصر السينما برئاسة سهام بحر، التابع للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، ويأتي في ضوء خطة هيئة قصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية وأهميتها الكبرى في التثقيف والتوعية المجتمعية.