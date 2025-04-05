نقل الكهرباء: الإشراف والمتابعة على تنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة بشأن تأمين الشبكة القومية

قامت المهندسة مني رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالإشراف والمتابعة على تنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة بشأن تأمين الشبكة القومية الموحدة والحفاظ على سلامة الأبراج الكهربائية، يأتى ذلك في إطار توجيهات معالي الوزير الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وفي هذا السياق قام قطاع الأمن بالشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة العميد شعيب خلال عيد الفطر بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التأمين والمرور على الخطوط التابعة لجميع المناطق وجاءت على النحو التالي:

*خط نجع حمادي/ أسيوط جهد 500 ك.ف* – من البرج رقم *1* إلى البرج رقم *56* (منطقة مقابر فرشوط).

*خط نجع حمادي/ الوالدية جهد 500 ك.ف* – من البرج رقم *1* إلى البرج رقم *56* (منطقة مقابر فرشوط).

*خط نجع حمادي/ التوليد جهد 220 ك.ف* – من البرج رقم *1* إلى البرج رقم *33* (فوق القمامة – طريق شق التعبان).

*خط نجع حمادي/ جرجا جهد 220 ك.ف* – من البرج رقم *1* إلى البرج رقم *71* (منطقة مقابر فرشوط).

*خط نجع حمادي/ سوهاج جهد 132 ك.ف* – من البرج رقم *1* إلى البرج رقم *63* (منطقة مقابر فرشوط).

*منطقة فتح أبو طرطور جهد 220 ك.ف* – عند برج الفتح رقم *48*.

*خطوط دخول وخروج محطة محولات الصناعية*.

*خطوط دخول وخروج محطة محولات نجع حمادي 500 ك.ف*.

وقد تقدمت المهندسة مني رزق بالشكر والتقدير إلى العميد شعيب وجميع المديرين العموم والمسؤولين عن قطاع الأمن وكافة الفرق المعنية، تقديرًا لجهودهم المستمرة في الحفاظ على أمن واستقرار الشبكة القومية الموحدة، وحماية الأبراج الكهربائية لضمان استمرار نقل الطاقة بكفاءة وأمان.

وأيضًا قد تقدمت المهندسة منى رزق بالشكر والتقدير على المجهود المبذول لجميع الزملاء بالمناطق ورؤساء قطاع الخطوط ومهندسي وفنين وعمال وسائقين الخطوط بجميع المناطق.

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