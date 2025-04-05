"رويترز": إدارة ترامب أرسلت بريدًا إلكترونيًا بالخطأ يأمر الأوكرانيين بمغادرة البلاد

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن إدارة ترامب أرسلت بريدًا إلكترونيًا بالخطأ إلى المواطنين الأوكرانيين في الولايات المتحدة، يطالبهم بمغادرة البلاد.

وأمس الجمعة، أعلنت السلطات الأوكرانية أن 12 شخصًا لقوا مصرعهم، بينما أصيب أكثر من 50 آخرين في قصف صاروخي شنته القوات الروسية على مدينة كريفى ريه التابعة لإقليم دنيبروبتروفسك في آخر 24 ساعة.

أعلن رئيس مجلس دفاع كريفى ريه، أوليكساندر فيلكول، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن القصف الصاروخي الباليستي الذي شنته القوات الروسية على كريفى ريه أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وأوضح فيلكول قائلًا: "أطلق الروس صاروخًا باليستيًا على وسط حي سكني، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة أكثر من 50 جريحًا حتى الآن".

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن الهجوم أسفر عن تدمير المباني السكنية واندلاع حرائق، بينما تعمل فرق الطوارئ على تقديم المساعدة للمصابين والمتضررين.

وفي وقت سابق، حذرت القوات الجوية الأوكرانية من احتمال تكرار روسيا لاستخدام الصواريخ الباليستية. كما أضافت أن هجومًا صاروخيًا باليستيًا استهدف منشأة صناعية في كريفى ريه يوم أمس الأول، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 17 آخرين.