بالأسماء.. 12 مصابًا بحادث انقلاب سيارة ميكروباص في المنيا

أصيب 12 شخصًا في حادث سير بطريق الجيش الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من مدخل قرية بني حسن التابعة لمركز أبو قرقاص، حيث ضمت قائمة المصابين الـ12 كالتالى: علي محمد علي 19 سنة طالب، محمد محمود علي 15 سنة، طالب، فاطمة محمود علي (5 سنوات، طفلة، نجوى محمد مدني (42 سنة، بدون)، أسامة نبيل محمد (24 سنة، بدون)، سجده محمد علي (7 سنوات، طفلة)، سمر عبد العزيز هاشم (38 سنة، بدون)، رحيم محمد علي (4 سنوات، طفل)، جنى محمد علي (11 سنة، طالبة)، رجب أحمد الأمير سيد (66 سنة، بدون)، أيمن رجب أحمد (41 سنة، بدون)، وعلي محمد علي رشوان (10 سنوات، طفل)، وجميعهما من محافظتي سوهاج والدقهلية.

تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات وكسور في اليد والساقين، بالإضافة إلى إصابات اشتباه ما بعد الارتجاج. تم نقلهم إلى مستشفى صدر المنيا حيث يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

البداية كانت، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بقيادة اللواء مجدي سالم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على بعد نحو 3 كيلومترات من مدخل قرية بني حسن، اتجاه القاهرة، وهو ما استدعى تحركًا عاجلًا من قوات الشرطة والدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

انتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية والإسعاف، وبالفحص والمعاينة، تبين إصابة 12 شخصًا، من بينهم 6 أطفال، وجميعهم من محافظة سوهاج. وقد تراوحت الإصابات ما بين كدمات وسحجات وكسور في اليد والساقين، فضلًا عن بعض حالات الارتجاج التي تطلبت رعاية طبية دقيقة.

وبإجراء للتحريات الأولية بقيادة اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، وقع الحادث نتيجة السرعة الزائدة التي أدت إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة، مما تسبب في انقلابها على جانب الطريق في اتجاه القاهرة.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ووضعت الفرق الطبية في حالة تأهب للتعامل مع الحالات. وتم التحفظ على المركبة من قبل الجهات الأمنية، لفحصها فنيًا والتأكد من سلامتها الميكانيكية، ضمن إجراءات التحقيق الجارية تمكنت قوات المرور من إزالة آثار الانقلاب وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات، لتعود حركة المرور إلى طبيعتها.