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السبت 05 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع طالب وإصابة زميله في حادث تصادم سيارتين بالهرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي طالب مصرعه بينما أصيب زميله في حادث تصادم سيارتين نقل وملاكي بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

حادث تصادم سيارتين في الهرم

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم سيارتين ووجود متوفي ومصاب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل بأخرى ملاكي نتج عن الحادث مصرع طالب وإصابة زميله، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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