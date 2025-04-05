الخارجية الأمريكية: روبيو يناقش الرسوم الجمركية مع نتنياهو

أعلنت الخارجية الأمريكية أن ماركو روبيو، قد بحث مع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، عدة قضايا هامة، من بينها الرسوم الجمركية والتطورات في غزة.

وأضافت، روبيو تحدث مع نتنياهو للتأكيد على دعم أمريكا لإسرائيل وبحثا ملف غزة والرسوم الجمركية.

وأمس الجمعة، قال روبيو إن الولايات المتحدة لن تتحمل بعد الآن العبء الأكبر من المساعدات الإنسانية العالمية، داعيًا الدول الغنية الأخرى إلى تكثيف جهودها بعد أن دمر زلزال أجزاء من ميانمار.

وأشار روبيو إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمرًا في أول يوم له في منصبه بتعليق جميع المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يومًا.

وأدى هذا القرار، إلى جانب أوامر أخرى بوقف العديد من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حول العالم، إلى تعطيل وصول المساعدات الغذائية والطبية الضرورية لإنقاذ الأرواح، مما تسبب في فوضى في جهود الإغاثة الإنسانية العالمية.