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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسى يشهد افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

وتعد المحطة متعددة الاستخدامات من الدرجة الأولى، وتبلغ مساحتها 545 ألف م2 بأطوال أرصفة 2500 م، وأعماق تصل إلى 17.5 م، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة و2 مليون طن بضائع عامة، و100 ألف وحدة من البضائع  سنويًا.

وكان قد بدأ التشغيل التجريبى للمحطة فى فبراير 2023 حيث توالى استقبال السفن العملاقة بحمولات تصل إلى 24 ألف حاوية وتم إنشاؤها برأسمال مصرى 100% والتى تعمل بها أيادٍ عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95%، وتوفر المحطة حوالى 1500 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة للقيام بأعمال استقبال السفن وأعمال تفريغ الحاويات باستخدام أوناش الرصيف العملاقة الجديدة ونقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول.

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية