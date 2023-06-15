في عيدها القومي.. محافظ المنوفية يفتتح محطتي رفع صرف صحي سبك الضحاك بالباجور

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمركزي الباجور ومنوف ، يأتي هذا في إطار احتفالات المنوفية بعيدها القومي الـ 117، واستكمالا لخطة التنمية الشاملة التي ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير كافة الخدمات بمختلف القطاعات للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وحضر الافتتاح محمد موسي نائب المحافظ ، المهندس عاطف المهدى رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واستهل المحافظ جولته بافتتاح محطة رفع صرف صحي سبك الضحاك بمركز الباجور "إنشاء جديد" باستثمارات بلغت 34 مليون جنيه ومن المقرر أن تخدم ما يزيد عن 15 ألف مواطن، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية وأطلق بدء التشغيل التجريبي للمحطة.

واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات المشروع والذي يضم محطة رفع ، شبكة انحدار، خط طرد، واستعرض رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى الموقف التنفيذي للمشروع، وتم نهو كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لمحطة الرفع وخط الطرد وتم التسليم الإبتدائي لهما في منتصف فبراير 2023 ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ شبكات الإنحدار بإجمالي 0,6 كم وبنسبة 100% وجاري أعمال التطهير والتسليك والتسليم.

وخلال جولته، أشار محافظ المنوفية إلى أنه خلال الفترة من 2014 وحتي 2023 بلغت جملة الاستثمارات بقطاع الصرف الصحي ( 5 مليار و171مليون جنيه) ، حيث تم إنشاء وإحلال ورفع كفاءة (12) محطة معالجة ، و(51) محطة رفع ، والانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي وشبكات الانحدار لـ (64) قرية ، فيما تم الانتهاء من مد شبكات صرف صحى بطول (1125) كم، وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بـ (200) قرية ليصبح إجمالي القرى المخدومة بمرفق الصرف الصحي (157) قرية.

كما أوضح المحافظ أنه خلال التسع سنوات الأخير بلغت جملة الاستثمارات بقطاع مياه الشرب (2,4) مليار جنيه ، حيث تم إنشاء عدد ( 6) محطات مياه وشبكاتها بطاقة إجمالية 221 م3/ اليوم وإحلال وتجديد (7) محطات مياه بطاقة (71) ألف م3/يوم ، و(121) مشروع محطات حديد ومنجنيز وخزانات وأبار ارتوازية ، فضلا عن الانتهاء من (580) كم مد شبكات مياه جديدة بنواحي المحافظة، وكذا احلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بإجمالي أطوال (680) كم.

وخلال الافتتاح أهدي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ درع تذكاري لمحافظ المنوفية تقديراً لجهوده المبذولة، مثمنين دوره البارز في تقديم كافة الإمكانيات لدعم مشروعات قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى والمساهمة في تحقيق نقلة نوعية في مشروعات البنية التحتية بالمحافظة خلال السنوات القليلة الماضية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما افتتح محافظ المنوفية محطة صرف صحي منشأة سلطان الفرعية بمركز منوف "إنشاء جديد" بإستثمارات بلغت 28 مليون جنيه ، حيث شهد محافظ المنوفية التشغيل التجريبي للمحطة، واستمع إلى شرح تفصيلى عن مكونات المشروع والذي يضم عدد 2 محطة رفع ( رئيسية وفرعية ) ، شبكات إنحدار ، خطوط طرد ، وإستعرض رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى الموقف التنفيذي لمحطة رفع منشأة سلطان الرئيسية، حيث تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لمحطة الرفع وخط الطرد وتم التسليم الإبتدائي لهما في مارس 2020 ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ 20,8 كم شبكات إنحدار من إجمالي 21 كم بنسبة 99% وجاري أعمال التطهير والتسليك والتسليم ، كما إستعرض الموقف التنفيذ لمحطة رفع منشأة سلطان الفرعية ، حيث تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لمحطة الرفع وخط الطرد وتم التسليم الإبتدائي لهما في مايو 2022 ، فيما تم الإنتهاء من تنفيذ 3,4 كم شبكات إنحدار من إجمالي 3,5 كم بنسبة 97% وجاري أعمال التطهير والتسليك والتسليم ، مؤكداً أن مشروع صرف صحي منشأة سلطان سيخدم 18 ألف مواطن.

هذا وقد استمع محافظ المنوفية لعدد من طلبات المواطنين بناحية منشأة سلطان يلتمسوا توصيل خدمة الصرف الصحي بالقرية.

وعلى الفور، وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وبالتنسيق رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بإجراء معاينات علي الطبيعة لبحث إمكانية توصيل الخدمة لأهالي القرية.

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