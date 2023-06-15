مع الهجوم الأوكراني المضاد.. وزراء حلف شمال الأطلسي يجتمعون في بروكسل لدعم كييف

عرضت فضائية يورو نيوز فيديو لاجتماع وزراء دفاع الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل ، اليوم الخميس ، من أجل دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا ، و وصل وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزينيكوف بروكسل للمشاركة في الاجتماع.

قال الكرملين ، اليوم الخميس، إن الإجراءات القانونية التي اتخذتها أستراليا لمنع روسيا من بناء سفارتها الجديدة قرب البرلمان وسط توترات مرتبطة بالهجوم في أوكرانيا ناجمة عن "الهستيريا المعادية للروس".

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحافيين "للأسف الشديد، تواصل أستراليا اتباع المسار الذي أوجده من يروجون للهستيريا المعادية للروس المنتشرة حاليا في الغرب".

وأضاف ساخرا أن "أستراليا تسعى إلى التميّز داخل هذه البلدان" مستنكرا "مظاهر عداء" ستستدعي ردا "بالمثل" من موسكو.