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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

محافظ القاهرة يعتمد جداول امتحانات الدور الثاني

مدير تعليم القاهرة
مدير تعليم القاهرة
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اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جداول مواعيد إمتحانات الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وصرح أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بأن الإمتحانات تكون وفقاً للجداول المعلنه ، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى (وما يعادله) الإمتحانات خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥  حتى السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٢

ويؤدي الامتحانات طلاب النقل الإعدادي العام والرياضى (وما يعادله ) خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥ حتى السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٢، والنقل الإعدادى المهنى ( وما يعادله) خلال الفترة من الإثنين ٢٠٢٣/٧/٢٤حتى الإثنين  ٢٠٢٣/٨/١ .

وبالنسبة للنقل الثانوى العام وما يعادله خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥ حتى الإثنين ٢٠٢٣/٨/١، والنقل الثانوى الفنى وما يعادله السبت ٢٠٢٣/٧/١٥ حتى الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٨/١ .

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من الإثنين ٢٠٢٣/٧/٢٤حتى الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٨/١.

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الامتحانات التربية والتعليم الصم وضعاف السمع امتحانات الدور الثاني