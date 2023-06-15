وزيرة الثقافة: ثورة 30 يونيو لعبت دورًا مهمًا في الحفاظ على هويتنا وبناء الوطن

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة خلال افتتاحها قصر ثقافة نجح حمادي اليوم: "يأتي هذا الافتتاح تزامنًا مع احتفالات ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، والتي تُمثل علامة فارقة في تاريخنا الحديث، والتي لعبت دوراً مهماً في الحفاظ على هويتنا الثقافية، وبناء الوطن، وهو مايدفعنا دائماً نحو الاهتمام بالتوسع في إنشاء وتطوير ورفع كفاءة منشآتنا الثقافية والفنية، لتحقيق العدالة الثقافية في ربوع مصر، ونشر الوعي لمواجهة الأفكار المتطرفة، وبناء الإنسان المصري القادر علي تلبية متطلبات الوطن والحفاظ على مقدراته".

وأضافت وزيرة الثقافة، أن قصر ثقافة نجع حمادي، يُمثل مركز إشعاع ثقافي متكامل ضمن سجل منشآتنا التي تستهدف تحقيق العدالة الثقافية بالمحافظة، لتفعيل الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الثقافة لبناء الوطن، ودعم الأجيال القادمة، واستثمارها كقوة تؤصل لنشر قيم الانتماء وهوية الشخصية المصرية.

كما أشادت وزيرة الثقافة أثناء تفقدها، لقاعات القصر، بالمستوى المتميز لتطويره، وكذلك مجموعة الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة التي يقدمها، والتي يُشارك فيها شرائح مجتمعية متنوعة.

ويذكر ان الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، والدكتور أشرف الداودي، محافظ قنا، افتتحا صباح اليوم قصر ثقافة نجح حمادي، وبحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.