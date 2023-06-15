"صحة الحوار الوطني": الرئيس السيسي وضع مسئولية كبيرة على عاتقنا

أكدت لجنة الصحة في الحوار الوطني أن الحوار ليس مكلمة، وإنما غايته الوصول إلى مخرجات تخدم الوطن والمواطن، وذلك في إطار من الالتزام باحترام الاختلاف والتنوع.

وقالت راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة في الحوار الوطني إن جميع المصريين وكذلك جميع القائمين شعروا بالفخر بكلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعطى الضوء الأخضر بأن تؤخذ مخرجات الحوار بعين الاعتبار، سواء إن كان ذلك تحت سلطته أن تحت سلطة البرلمان.

وأكدت مقرر صحة الحوار الوطني أن كلمة الرئيس السيسي وضعت مسئولية كبيرة على عاتق القائمين على الحوار الوطني، لتؤكد أن الحوار ليس مكلمة، لذلك نحتاج لحوار عقلاني محترم، يكون في حق الاختلاف زيادة القواسم المشتركة، فالحوار مسئولية مشتركة بين الجميع ليكون حوار عملي وجاد، مشددة على أن لا وطن بدون صحة أو تعليم.

وقالت هانيا محمد مقرر مساعد لجنة الحوار الوطني، إن الحوار على مدار انعقاده اتسم بالجدية والأمانة، مشيرة إلى أن ملف الصحة مهم لمتخذي القرار والمواطن.