السيسي: "كان فيه متفجرات فى مياه ميناء الإسكندرية قبل التطوير"

عقّب الرئيس عبدالفتاح السيسي على حديث كامل الوزير، وزير النقل، حول تطهير الحوض المائي من المنتشلات الغارقة بعدد 270 هدفًا في ميناء الإسكندرية.

وقال الرئيس السيسي في كلمته بافتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية: "في 2016، كنت أنا والمهندس إبراهيم محلب بنزور الإسكندرية.. وقلت له إيه اللي موجود في البحر دا.. إيه الميناء دي.. إيه البلد دي.. اوعى حد يزعل مني.. إيه دا شيلوا الكلام دا.. واتشالت كل المخلفات دي".

وأضاف: "منها كانت مركب أرز غرقانة بالكامل.. وبعضها فيها متفجرات في البحر"، متابعًا: "أنا بقول كدا ليه إنتوا دلوقتي شايفين الشكل اللي معروض دا.. بس كل دا بفلوس.. عشان تبقى المينا ميناء".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتي تساهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة أحجام التداول فيه، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات في المجال البحري ونقل الخبرات والدراية بكيفية العمل من الشركاء العالميين إلى العامل المصري.

وتعد المحطة متعددة الاستخدامات من الدرجة الأولى، وتبلغ مساحتها 545 ألف م2 بأطوال أرصفة 2500 م، وأعماق تصل إلى 17.5 م، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة و2 مليون طن بضائع عامة، و100 ألف وحدة من البضائع سنويًا.