رئيس جامعة عين شمس يفتتح المؤتمر الدولي الثامن عشر للطب النفسي

افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، المؤتمر الدولي الثامن عشر للطب النفسي ، والدولي السادس لطب نفس الأطفال والمراهقين الذى نظمه قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، ومركز متعاون مع الجمعية العالمية للطب النفسي للبحوث النفسية والتدريب بالتعاون مع مركز عكاشة للطب النفسي ،تحت عنوان " التشخيص الخاطئ في الطب النفسي و آثاره "

وذلك بحضور أحمد عكاشة مؤسس مركز الطب النفسي ورئيس الجمعية العالمية للطب النفسي (2002 - 2005 ) والرئيس الشرفى للجمعية المصرية للطب النفسي ، مصطفى كامل الرئيس الشرفي لمركز عكاشة للطب النفسي ورئيس لجنة التطوير المهني المستمر وعلي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و ممتاز عبد الوهاب رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى و طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.

و ترأس المؤتمر مها سيد أستاذ الطب النفسي بمركز عكاشة للطب النفسي و رئيس قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي والدكتور طارق عكاشه مدير مركز عكاشة للطب النفسي و سكرتير المؤتمر و مدير المركز المتعاون مع الجمعية العالمية للطب النفسي بجامعة عين شمس و عفاف حامد خليل مستشار المؤتمر و أستاذ الطب النفسي بطب عين شمس و أميرة البطراوى أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس.

وذلك بمشاركة أكثر من ١٠٠٠ طبيب متخصص و عدد كبير من الخبراء المصريين والأجانب من داخل وخارج مصر ، و تم مناقشة أبحاث جديدة فى المؤتمر بجميع مجالات الطب النفسى ، ويذكر أن مصر أصبحت مميزة فى مجال الطب النفسى عالمياً بفضل الدكتور أحمد عكاشة رئيس الجمعية العالمية للطب النفسي.

واستعرض المتينى فى كلمته الجهد المبذول فى تطوير مركز أحمد عكاشة للطب النفسى لمواكبة التطور السريع فى مجالات الطب النفسى، مقدماً الشكر للدكتور أحمد عكاشة الذى يعد رمز من رموز الجامعة والدعم الكامل من قسم الطب النفسى مادياً ومعنوياً.

كما أعرب عن سعادته بالمؤتمر ناصحاً بضرورة تفادى التشخيص الخاطئ وأحياناً قد يكون التشخيص متأخر وذلك نتيجة إختلاف الثقافات او صعوبة الحصول على المعلومات اللازمة من المريض خاصة فى بعض المناطق النائية.

تطرق المؤتمر للحديث عن مواضيع الطب النفسي العام و طب الإدمان ومناقشة الاقلاع عن التدخين في بعض الفئات الخاصة و تشخيص و علاج اضطراب الوسواس القهري فيما حول الولادة كما اشتملت فعاليات المؤتمر على تقديم دروع تكريمية للحضور.

وتضمن اليوم الأول للمؤتمر فعاليات ورش عمل بدأت بمركز عكاشة للطب النفسي بمستشفيات جامعة عين شمس بمناقشة العديد من الموضوعات بداية من الطب النفسى العام و فن المقابلة النفسية كذلك التعريف بالطب النفسي الرياضي وأسباب الإحتياج إليه، وكيفية التعايش مع مرض الزهايمر، أيضاً تسليط الضوء على الطب النفسي أثناء كورونا، و التطرق إلى الطب النفسي للأطفال والمراهقين، الاهتمام بمهارات الاتصال الفعال في الصحة والرعاية الاجتماعية بالطب النفسى العام والإدمان ، والعلاج الجدلي السلوكي في علاج اضطراب الشخصية الحدية وأمراض الخرف والشيخوخة و الحديث في مرض الزهايمر و الإكتئاب في الشيخوخة.

ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر يستمر على مدار ثلاث أيام وسوف يختتم غدا بمناقشة عدد من الموضوعات أهمها وضع خدمات الصحة النفسية في مصر والتطورات في علاج مرض الفصام وملاحظات لتحقيق التعافي من المرض النفسى كذلك عرض التطورات في علاج اضطراب ثنائي القطب والصلة بين العقل و الجسد وأيضاً اضطرابات النوم في كبار السن.