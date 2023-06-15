مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بالقليوبية

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع بمنزله في شبين القناطر، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين العام، وتحرر محضر بالواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من المستشفى بوصول "م ا م" 40 سنة، جثة هامدة، إثر سقوطه من الطابق الرابع بمنزله، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

جرى إخطار مدير أمن القليوبية وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين أن المتوفي كان يقف بالطابق الرابع وسقط على الأرض وتوفى في الحالى وجار سؤال أهليته وشهود الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وفحص الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.