إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق أبو غالب بمنشأة القناطر

أصيب 14 راكبا بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب بطريق محلة أبو غالب اتجاه الصحراوى أمام محطة التنظير بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.

وتلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق محلة أبو غالب اتجاه الصحراوى أمام محطة التنظير بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 14 شخصا جرى نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى، وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.