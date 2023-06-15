وزير خارجية السعودية يزور طهران السبت

أفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء الإيرانية، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيزور طهران السبت المقبل.

وقالت الوكالة في تغريدة عبر حسابها في تويتر، إن وزير الخارجية السعودي سيجتمع خلال الزيارة بعدد من المسؤولين الإيرانيين.

وكانت إيران قد أعلنت إعادة فتح سفارتها في العاصمة السعودية الرياض يوم 6 يونيو الجاري.

وجاء ذلك بعد أشهر من اتفاق سعودي إيراني بوساطة صينية ركز على إنهاء خلاف دبلوماسي دام سنوات.

وتحسنت العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة وهو ما تكلل بفتح السفارة الإيرانية انتظارًا لإعادة فتح سفارة الرياض في طهران.