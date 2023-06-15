بوريل: الاتحاد الأوروبي سيقدم 660 مليون يورو لدعم سوريا

قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمام مؤتمر دعم سوريا، إنه يجب بذل كل الجهود الممكنة لإيجاد حل للأزمة السورية.

وأضاف بوريل، خلال كلمته أمام مؤتمر دعم سوريا، نقلا عن فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، أنه يجب عدم استغلال قضية وجود اللاجئين السوريين في بعض الدول لأغراض سياسية.

وأشار مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على مواصلة دعمه للشعب السوري وللدول التي تستضيف لاجئين.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مبلغ 660 مليون يورو لدعم سوريا خلال العام المقبل.