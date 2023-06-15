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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بوريل: الاتحاد الأوروبي سيقدم 660 مليون يورو لدعم سوريا

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل
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قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمام مؤتمر دعم سوريا، إنه يجب بذل كل الجهود الممكنة لإيجاد حل للأزمة السورية.

وأضاف بوريل، خلال كلمته أمام مؤتمر دعم سوريا، نقلا عن فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، أنه يجب عدم استغلال قضية وجود اللاجئين السوريين في بعض الدول لأغراض سياسية.

وأشار مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على مواصلة دعمه للشعب السوري وللدول التي تستضيف لاجئين.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مبلغ 660 مليون يورو لدعم سوريا خلال العام المقبل.

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل سوريا دعم سوريا ​الإتحاد الأوروبي جوريب بوريل