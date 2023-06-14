بنك الإمارات المركزي يبقي على سعر الفائدة عند 5.15%

قرر بنك الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغييرعند 5.15%، وذلك اعتبارا من يوم غد الموافق 15 يونيو 2023.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد اليوم.

كما قرر الإماراتي المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من البنك من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمركزي الإماراتي، كما يوفر حدًا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.