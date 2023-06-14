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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش اللبناني: تبادل لإطلاق النار مع عصابة حاولت احتجاز رهائن بمستشفى

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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أكد الجيش اللبناني أن وحدة خاصة من مديرية المخابرات نفذت عملية رصد لعصابة مسلحة في بلدة حورتعلا بمنطقة بعلبك، يرأسها أحد المطلوبين والمتهم بالمشاركة في إطلاق النار على دورية لمديرية المخابرات أثناء مداهمة في السادس عشر من شهر فبراير الماضي مما أدى إلى وفاة 3 عسكريين، إضافة إلى الإتجار بالمخدرات والسرقة والسلب.

وأوضح الجيش في بيان اليوم الأربعاء أنه أثناء عملية الرصد، حصل تبادل لإطلاق النار مع أفراد العصابة ما أدى إلى مقتل المطلوب، مشيرا إلى أن العملية تبعها قيام قوة من الجيش بتطويق أحد المستشفيات في المنطقة بعد نقل القتيل إليها، فأقدم عدد من أفراد العصابة على إطلاق النار داخل المستشفى وحاولوا احتجاز مواطنين كرهائن، ما أسفر عن تبادل لإطلاق النار معهم.

وأشار الجيش اللبناني إلى أنه تم إلقاء القبض على عدد من أفراد العصابة وضبط كمية من الأسلحة والذخائر وعتاد حربي، موضحا أن التحقيقات بدأت مع المضبوطين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لضبط بقية أفراد العصابة.

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