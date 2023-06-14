بالفيديو.. عالم بالأوقاف: لن نستشرف المستقبل إلا بالعودة للماضى وإحياء الذاكرة

قال الشيخ أحمد ربيع، من علماء وزارة الأوقاف، إنه لن نستطيع بناء الهوية فى هذا العالم المتغير المضطرب إلا بالعودة إلى الجذور من تاريخ الأمة، لافتا إلى أن النظم الحديثة كانت تقوم على الفلاسفة والمفكرين العظام يضعون اسس الأحلام، ثم يأتى أهل القانون يضعون بنود.

وتابع ربيع، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "لن نستشرف المستقبل إلا بالعودة للماضى وإحياء الذاكرة، بن خلدون، يعيش فى وجدان وذاكرة الأمة، حتى قيل وضع قواعد لعلم التاريخ، لما تحب تشبه بحد مننا شبهته بجمال حمدان فى زماننا، لأنه أرخ بين الزمان والمكان والإنسان وفقه العمران لذلك يعتبر مؤسس علم وفقه العمران".

واستكمل: "بن خلدون بيقول لنا علم التاريخ بيتكلم عن مفهوم التاريخ إنه ما كان يدور فى الماضى، لما تتأمل فى علم التاريخ تجده من العلوم الإنسانية، مثل الفلسفة وعلم النفس والجغرافيا، وكلها بتعمل خبرات متراكمة، لو عاوزين علوم إنسانية تبنى حضارة علينا بهذه العلوم، كل التجارب الفاشلة بنيت على نخبة عندها علوم تجربية".



