«فيفا» يعلن تنحي السنغالية فاطمة سامورا عن منصبها

قررت السنغالية فاطمة سامورا، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تنحيها عن منصبها بنهاية العام الجاري 2023 بعد 7 سنوات قضتها في هذا المنصب.

وأعلن «فيفا»، اليوم الأربعاء ، تنحي فاطمة سامورا عن منصبها كأمين عام للاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل رسمي.

قال «فيفا» في بيان رسمي: «فاطمة سامورا تتنحى عن منصبها، بعد سنوات استطاعت فيها تحقيق مصداقية وتغييرًا محوريًا في الأنظمة الخاصة بالاتحاد»

وقالت فاطمة سامورا في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي: «كان أفضل قرار في حياتي الانضمام إلى فيفا، أنا فخورة جدًا بقيادتي لهذا الفريق المتنوع، كلمة شكري الأولى هي لجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى للعبة، لمنحي هذه الوظيفة التي أحلم بها، لقد أظهر الثقة والتفاهم ومستوى لا يصدق من الدعم، إنه لمن دواعي سروري أن أعمل جنبًا إلى جنب مع شخص أحدث تحولًا في الاتحاد الدولي».

وأضافت سامورا: «أصبح فيفا اليوم منظمة محكومة بشكل أفضل وأكثر انفتاحًا وموثوقية وشفافية، سأترك المنصب مع مستوى عال الشعور بالفخر والوفاء».

وشددت السنغالية: «كنت أنوي مشاركة أخباري أولًا مع أعضاء مجلس فيفا الأسبوع المقبل، لكنني أدرك أن هناك تكهنات متزايدة حول موقفي في الأشهر الأخيرة، وفي الوقت الحالي أركز بشكل كامل على التحضير لبطولة كأس العالم للسيدات القادمة في أستراليا ونيوزيلندا وتقديمه، إنني أتطلع إلى قضاء الأشهر الستة المقبلة في إحياء الأهداف الـ 11 التي أعلنها الرئيس إنفانتينو في مؤتمر فيفا في كيجالي في مارس اعتبارًا من العام المقبل، أود قضاء المزيد من الوقت مع عائلتي، لقد كنت أعشق كرة القدم منذ أن كنت في الثامنة من عمري وأشعر بالفخر لكوني في هذه الرحلة».

وأشارت بعض التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة، إلى أن فاطمة سامورا تركت منصبها الحالي في الاتحاد الدولي لكرة القدم، لأنها تقترب من تولي منصب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، خلفا للجنوب أفريقي باتريس موتسيبي.