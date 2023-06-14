إنبى يتعاقد مع "شومان" لاعب الأهلي لتدعيم فريق تنس الطاولة

تعاقد مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى، مع اللاعب محمد شومان لاعب النادى الأهلى السابق لتنس الطاولة، للانضمام إلى صفوف الفريق البترولي خلال الفترة المقبلة.

وصرح المهندس أحمد الخشاب عضو مجلس إدارة نادى إنبى والمشرف على نشاط تنس الطاولة، بأن شومان وقع على عقود الانضمام إلى النادي لمدة 4 مواسم قادمة، لتمثيل «رجال تنس الطاولة» في مختلف المحافل المحلية والقارية التي يشارك بها الفريق.

وأشار الخشاب إلى أن المفاوضات مع شومان تمت بسلاسة شديدة ولم تستغرق وقتًا طويلًا، وأن اللاعب الكبير أبدى رغبته الأكيدة في المساهمة في تحقيق الكثير من الألقاب خلال الفترة المقبلة.

فيما أكد أيمن زكريا المدير الفنى لقطاع تنس الطاولة أن التعاقد مع محمد شومان يمثل إضافة كبيرة، بما يملكه من خبرات واسعة ومسيرة مميزة وحافلة، خاصة بعد ما قدمه اللاعب من إنجازات كبيرة مع النادى الأهلى، فضلًا عن تواجده المستمر في مرتبة متقدمة بالتصنيفات المختلفة.