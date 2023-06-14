الجريمة والعقاب.. الإعدام ينتظر المتهم بقتل عامل بسبب خلافات مالية في السلام

شهدت منطقة السلام بالقاهرة جريمة قتل نكراء عندما أقدم عامل على قتل آخر بطعنة سكين فى صدره بسبب خلاف على 1500 جنيه، تأخر المجنى عليه فى سدادها قسطا لـ“جمعية” بمنطقة السلام أول.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا شرطة النجدة مفاده وجود جثة داخل مقهى بدائرة قسم شرطة السلام أول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة عامل مقتول بطعنة سكين فى صدره، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل آخر بسبب خلاف على 1500 جنيه تأخر المجني فى دفعها لجمعية مشتركان فيها.

وأضافت التحريات أن المتهم تقابل مع المجنى عليه داخل المقهي ونشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن القتيل فى صدره بسكين ثم لاذ بالفرار.

بإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على القاتل، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة العامة للتحقيق

وفي ذلك السياق قال المستشار القانوني، أيمن محفوظ “إن المتهم في تلك الواقعة يقع تحت نص المادة 2344 من قانون العقوبات، ويحكم على القاتل عمدا، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها”.

وأضاف: "إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد او المؤبد

وأيضا ارتكب الجاني جريمة إحراز سلاح أبيض دون تراخيص أو ضرورة مهنية ، طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٦ بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2019، حيث وضع عقوبة لحيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء الحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور والغرامة، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم طبقا لنص المادة 32 عقوبات، وسيتم محاكمة الجاني عن جريمة الضرب المفضي إلى موت أمام محكمة الجنايات، للمعاقبة على كل جريمة على حِدَة".