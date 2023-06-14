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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

فتح طريق بديل بجوار مزلقان “كوم يعقوب - أبوتشت”.. صور

جانب من أعمال فتح
جانب من أعمال فتح الطريق
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أعلن سيد تمساح ، رئيس مجلس مدينة أبوتشت، عن فتح الطريق البديل أمام السيارات بداية من مزلقان كوم يعقوب حتى مزلقان أبوتشت القبلى ، وذلك تيسيرا على عشرات الآلاف من السكان قاطنى القرى غربى أبوتشت .

أوضح تمساح ، أن ذلك يأتى وفق توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، بضرورة توفير طريق بديل للأهالى ، وذلك عقب تكرار حوادث القطارات ، وازهاق الأرواح فوق القضبان ، نظرا لإغلاق المزلقان الرئيسى من أجل إنشاء كوبرى ( كوم يعقوب - ابوتشت ).

من جانبه أوضح عاطف عيسى ، مدير إدارة المتابعة بمجلس مدينة ابوتشت ، أنه وفق توجيهات رئيس المدينة ، فقد انتقلت المعدات الثقيلة لإعادة فتح الطريق الغربى ،(بجانب الكوبرى المزمع إنشاؤه) وتمهيده جيدا من أحل تسهيل مرور السيارات عليه .

أضاف عيسى ، أنه جرى “دك” طول الطريق الواقعة من المزلقان الغربى حتى المزلقان الشرقى ، بالتربة الزلطية الأماكن الضيقة من الطريق ، كما تم رش الطريق  بالمياه ودكها بالمعدات لتسهيل الحركة عليه ، ومراجعة كافة أعمدة الإنارة على طول الطريق وإعادة تشغيلها وإصلاح المعطل منها .

يذكر أن مزلقان كوم يعقوب ، قد تم إغلاقه منذ ما يقرب من ثلاث اعوام ، نظرا للقيام بأعمال إنشاء كوبرى علوى أعلى المزلقان ، مما أدى إلى شلل تام فى حركة المواطنين من عشرات القرى التى تسكن غربى شريط السكة الحديد ، وهو ما مثل معاناة كبيرة على المواطنين ، ناهيك عن تكرار حوادث القطارات فى تلك المنطقة بصورة متكررة .

وأبدى المواطنين سعادتهم البالغة بفتح الطريق البديل ، مجددين مطالبتهم للمسؤولين بضرورة الانتهاء من أعمال الكوبرى فى أقرب وقت ممكن .

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