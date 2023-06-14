تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 2.5 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب، ليسجل في الختام 1.165 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.04 %، ليغلق عند مستوى 17,873.28 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.07 %، ليغلق عند مستوى 7,480.66 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX50 بنسبة 0.35%، ليغلق عند مستوى 3,275.45 نقطة، كما انخفض المؤشر EGX70 بنسبة 0.81 % ليغلق عند مستوى 3,503.27 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 0.73%، ليغلق عند مستوى 5,206.1 نقطة،

كما تراجع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.23 %، ليغلق عند مستوى 21,559.59 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.39%، ليغلق عند مستوى 2,953.67 نقطة.

سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الاتجاه الشرائي ، مسجلين صافي بنحو 84.1 مليون جنيه، 19.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 103.7 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم بنحو 2.7 مليار جنيه، بعد التعامل على 923.5 مليون سهم، من خلال 82.1 ألف عملية منفذة.