برلماني: الاستقبال الشعبي الكبير للسيسي بقرية الأبعادية تصويت جديد على نجاح سياساته

أكد النائب أمين جابر الصيرفي عضو مجلس الشيوخ، الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وتفقده قرية الأبعادية ضمن قرى مبادرة حياة كريمة، والتي تأتي في إطار استكمال جهود الدولة الهائلة، في توفير أفضل سبل الحياة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

ولفت الصيرفي، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أهمية مشروعات حياة كريمة، والتي كان لها تأثير إيجابي كبير في تغيير حياة الريف المصري، قائلا: إنها خطوة في منتهى الأهمية وشعر بها جميع المواطنين في محافظات الجمهورية، كما أن الاستقبال الشعبي الكبير للرئيس السيسي اليوم، في قرية الأبعادية تصويت جديد على نجاح سياساته والترحيب بها والاحساس بثمرة التنمية.

وقال عضو مجلس الشيوخ: إنها زيارة مهمة وتفقد على الأرض للمشاريع التنموية والإنجازات التي تلي إنجازات سواء في قرى البحيرة أو غيرها من قرى مبادرة حياة كريمة، في غالبية المحافظات المصرية.

واعتبر الصيرفي أن الحشود من المواطنين داخل قرية الأبعادية، الذين رحبوا بالرئيس السيسى، وتفاعلوا مع زيارته وأثنوا على المشاريع الضخمة والعملاقة والتنمية الجارية في الوطن، رسالة مهمة تؤكد التأييد الشعبي الجارف، الذى يحظى به الرئيس السيسى من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

واختتم أن زيارة السيسي لقرية الأبعادية وقفة جديدة مع كبرى مشاريع التنمية والتطور في الوطن، قائلة: إنها ناجحة بمختلف المقاييس.