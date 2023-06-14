ads
الأربعاء 14 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة شخص سقط من علو بمنطقة الـ800 فدان في 6 أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب أحد الأشخاص إثر سقوطه من علو في ظروف غامضة بمنطقة الـ800 فدان بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسقوط شخص من علو بمنطقة 800 فدان بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين سقوط شخص من علو مما تسبب في إصابته جري نقله لمستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

800 فدان إثر سقوطه من علو بمدينة 6 أكتوبر بمديرية أمن الجيزة سقوطه من علو سقط من علو سقوط شخص ظروف غامضة مدينة 6 أكتوبر مديرية امن الجيزة مستشفى أكتوبر المركزي