إصابة شخص سقط من علو بمنطقة الـ800 فدان في 6 أكتوبر

أصيب أحد الأشخاص إثر سقوطه من علو في ظروف غامضة بمنطقة الـ800 فدان بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسقوط شخص من علو بمنطقة 800 فدان بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين سقوط شخص من علو مما تسبب في إصابته جري نقله لمستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.