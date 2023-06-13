الجمعة.. روائع العندليب الأسمر وشادية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

الثلاثاء 13/يونيو/2023 - 11:41 م

تنظم دار الأوبرا المصرية، أمسية غنائية، بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، في الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل، على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»

وذكرت دار الأوبرا المصرية، أن برنامج الحفل يتضمن تقديم باقة من روائع أعمال كل من الفنان عبد الحليم حافظ والفنانة شادية.. أداء كل من حسام حسني، ندى غالب، محمد متولي، حنان عصام، أحمد محسن، وسمية وجدي.

وأشارت الأوبرا إلى أن الفنان عبد الحليم حافظ يعد أحد رموز الغناء العربي، وأهم المطربين العاطفيين المصريين، قدم أولى أغانيه «صافيني مرة»، التي لحنها محمد الموجي وقصيدة «لقاء» كلمات صلاح عبد الصبور وألحان كمال الطويل بعدها حقق نجاحا ساحقا ولقب بالعندليب الأسمر، تعاون مع العديد من عباقرة التلحين.

أما الفنانة شادية بدأت رحلتها الفنية في عمر 16 عاما، وخلال مسيرتها الفنية التي انتهت باعتزالها عام 1984 شاركت في أكثر من 110 أفلام سينمائية وقدمت مئات الأغنيات لها عدد من المسلسلات الإذاعية، ومسرحية واحدة، بدأت مسيرتها الفنية بفيلم «أزهار وأشواك» بعدها قدمت أدوارا مختلفة.