الخميس.. مؤتمر صحفي لرئيس الزمالك للحديث عن فرع النادي بأكتوبر

يعقد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا في الثامنة مساء يوم الخميس المقبل، في صالة محمد حسن حلمي بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة بالقلعة البيضاء.

وسيتطرق مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن تفاصيل بدء العمل منذ أمس الاثنين في بناء استاد الزمالك ونادي الزمالك فرع 6 أكتوبر ومستشفي وفندق استثماري ومول علي مساحة 129 فدان في أرقي الأماكن بمدينة 6 أكتوبر.

وسيعلن رئيس الزمالك عن شروط الاشتراك في النادي الذي ستنتهي المرحلة الأولي منه خلال 6 أشهر تقريبا.

يذكر أن مرتضي منصور صدر قرار قضائي بعزله مؤخرا على ان ينفذ خلال 60 يوما من صدوره.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة وذلك يوم 23 من الشهر الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ 8.

وكان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.