بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بزراعي البحيرة

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية بردلة بمركز كفر الدوار بالطريق الزراعي (القاهرة - الإسكندرية)، بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية بردلة بمركز كفر الدوار بالطريق الزراعي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين تبين إصابة كل من: "أحمد حمدي عبد الله" 27 عاما، مصاب بكسر بالساق اليسرى، كريم فرحات شحاته، 26 عاما، مصاب بكدمة بالرأس وما بعد الارتجاج، مسعود ابراهيم سعد، 22 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، عبد الباسط أحمد عبد الناصر، 22 عاما، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، أكرم هاشم السيد، 22 عاما، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، أحمد حسن علي"، 25 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد مصطفي عبدالفتاح، 20 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبدالله عبدالصادق محمود، 19 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، وجاري تقديم الاسعافات اللازمه للمصابين بمستشفي الشاملة بكفر الدوار.

وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعَرْض على النيابة العامة.