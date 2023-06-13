ولاء التمامي تشيد بقرار الرئيس السيسي بإنشاء مقبرة الخالدين

قالت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس السيسي بإنشاء مقبرة الخالدين، قرار عظيم بمعنى الكلمة، يحافظ على تاريخ مصر ومقدراتها وسير شخصياتها العظيمة والمفكرون والسياسيون والفنانون ورجال الدين، الذين خدموا الوطن وقادوا البلاد نحو التنوير.

وأوضحت التمامي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن قرار إنشاء مقبرة الخالدين، مهم للغاية ويرد على الذين تاجروا بقضية هدم وإزالة بعض المقابر التاريخية والأثرية في منطقتي السيدة زينب والإمام الشافعي، بسبب التوسعات وضرورة إنشاء المحاور الجديدة.

ولفتت الى: أن مصر تحتاج إلى تطوير ومشاريع ضخمة للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة وهو ما يتم الآن بكل قوة. وجاء قرار الرئيس السيسي ليضع حدا فاصلا لكل من تداولوا هذه القضية، فإنشاء مقبرة الخالدين، قرار عظيم بمعنى الكلمة ويحافظ على تراث وحياة وسير عظماء مصر ومن عملوا على نهضتها طوال العصور.

في سياق متصل، أشادت التمامي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بالسيدة نفيسة والإمام الشافعى. واكدت إنه قرار جاء في وقته تمامًا ويؤكد احساس القيادة السياسية، بنبض الشارع، مع وجود العديد من الاستفسارات بشأن هدم وازالة بعض المقابر التاريخية والأثرية في هذه المنطقة.

واختتمت التمامي، مصر تسير على الطريق الصحيح تماما، ورؤى وأفكار قائدها خطوة للمستقبل والجميع يرون آثار ما يحدث في البلاد من نهضة مستمرة، وجمهورية جديدة متكاملة.