30 طعنة.. تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه بالشارع في الجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب علي يد شقيقه بمنطقة المنيب، بأن المتهم انهي حياة شقيقه بـ30 طعنة وجرح ذبحي بالرقبة أمام جميع المارة بالشارع بعد نشوب مشاجرة بينهما.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة النجده بمقتل شاب في مشاجرة، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص، تبين وجود جثة شاب يدعي محمود.م، وبه طعنات في أماكن متفرقة من جسده.

وبعمل التحريات تبين أن شقيق المجني عليه قتله طعنا بالسكين، بسبب خلافات بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.