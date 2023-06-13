وزير الشباب يطلق المرحلة الرابعة لمبادرة "دراجتك.. صحتك"

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المرحلة الرابعة من مبادرة "دراجتك.. صحتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية والتي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) ؛ مساء اليوم الثلاثاء، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، يأتي ذلك في إطار سياسة الوزارة نحو تشجيع الشباب على استخدام الدراجات كوسيلة اقتصادية للتنقل، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري.

أكد وزير الشباب والرياضة أن مبادرة "دراجتك.. صحتك" تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها بجعل الرياضة أسلوب حياة، إضافة إلى الآثار الإيجابية للدراجات الهوائية باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة، وتساهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها، لافتاً إلى تقديم كافة الدعم والتسهيلات لمبادرة "دراجتك صحتك"، التي لاقت نجاحاً كبيراً بعد إقبال المواطنين على شراء الدراجات.

وأضاف "صبحي" أنه سيتم طرح 1200 دراجة جبلي كدفعة أولي من المرحلة الرابعة بسعر أقل من سعر السوق وبتقديم كافة التسهيلات للسداد، مشيراً إلى أن المرحلة الرابعة من المبادرة تتضمن تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة فضلا عن التعاقد مع إحدى شركات الشحن لتوصيل الدراجات لكل محافظات الجمهورية "ديوان عام مديرية الشباب والرياضة بكل محافظة"، ماعدا محافظتي القاهرة والجيزة، ففي حالة الرغبة في الشحن يتم التسليم من خلال فروع شركة الشحن، أما في حالة عدم الرغبة في الشحن يتم التسليم بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

أوضح المهندس وليد رسمي ممثل وزارة الإنتاج الحربي دور الوزارة كجهة صناعية تهدف إلى تطوير مستوى الدراجات وكفاءتها لكى تكون متميزة من حيث الاستخدام للنشء والشباب.

وتتضمن المرحلة الرابعة من مبادرة دراجتك صحتك الدراجة الجبلية فقط وفقا للأسعار التالية، حيث يبلغ سعر الدراجة متضمنة سعر الشحن ٤٤٤٢جنيه، فيما يبلغ سعر الدراجة بدون شحن 4248 جنيها.

للتسجيل يتم النقر على كلمة (تسجيل جديد)، وفي حالة الدخول على موقع وزارة الشباب والرياضة لأول مرة، أو يتم النقر على كلمة (دخول) في حالة الدخول المسبق على الموقع، ويتم ملئ بيانات (الاسم، الرقم القومي، رقم الموبايل، الوظيفة، السن).

وعقب ذلك يتم اختيار نوع الدراجة، والمحافظة، ومعلومات التسليم والشحن، وبعد الانتهاء من التسجيل يتم إرسال رسالة SMS على رقم الموبايل متضمنة كود الدفع، ثم التوجه الى اقرب مكان لديه ماكينة الدفع الخاصة كما يمكن الدفع باستخدام الفيزا عبر الإنترنت، ويتم تسليم الدراجات للجمهور بجميع محافظات الجمهورية عقب اجازة عيد الاضحى المبارك، مع امكانية تقسيط ثمن الدراجة من خلال بنك مصر وفقا لما يلى، حيث يتم التقسيط على ٦ شهور بواقع ٧٤٨ج شهريا، والتقسيط على ١٢ شهر بواقع ٣٩٦ج شهريا، والتقسيط علي ٢٤ شهر بواقع ٢٢٠ج شهريا (اقل من ٨ جنيهات في اليوم).

ومن المنتظر اتاحة رابط التسجيل للمواطنين للحصول على دراجات مبادرة "دراجتك صحتك" في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم على الرابط التالى:

‏https://www.emys.app/sport/bike/public

يذكر أنه كان قد تم تنفيذ المبادرة على مدار 3 مراحل: الأولى شهدت طرح عدد 1000 دراجة هوائية، والمرحلة الثانية 1400 دراجة هوائية، والمرحلة الثالثة 7200 دراجة.