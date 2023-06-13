بوتين: إذا استمرت الهجمات داخل أراضينا سننشئ منطقة عازلة داخل أوكرانيا.. ولا حاجة لفرض الأحكام العرفية

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن "إذا استمرت الهجمات داخل أراضينا سننشئ منطقة عازلة داخل أوكرانيا"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

جاء ذلك خلال لقاء بوتين بالمراسلين الحربيين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، حيث تحدث الرئيس الروسي للمرة الأولى مع القادة العسكريين العاملين في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وأكد بوتين، على عدم الحاجة لفرض الأحكام العرفية في روسيا، وأنه يجب العمل على بعض القضايا بشكل أكثر تفصيلا.

وقال بوتين: "بشكل عام ليس هناك حاجة لفرض الأحكام العرفية في البلد، من الضروري العمل على بعض القضايا بشكل أكثر عناية".

وأضاف أنه لا توجد خطط لإرسال جنود إلى منطقة العمليات الخاصة، ولا توجد مثل هذه الحاجة.