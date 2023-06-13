التصريح بدفن جثة غريق بمنشأة القناطر

صرحت النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة التصريح بدفن جثة أحد الاشخاص بعد انتشالها من مياة النيل اعلى كوبرى الجلاتمة الرياح التوفيقي بمنشأة القناطر.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق أحد الأشخاص في مياه النيل أعلي كوبري الجلاتمة الرياح البحيري بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وجرى نقلها إلي ثلاجة مستشفي مبارك تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.