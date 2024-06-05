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الأربعاء 05 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تفعيل خدمة المنظومة الإلكترونية للتصالح بالمجمعات الخدمية لمؤسسة حياة كريمة

ارشيفيه
ارشيفيه
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أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إلى البدء في تفعيل خدمة المنظومة الإلكترونية بالمراكز التكنولوجية بالمجمعات الخدمية الجديدة لخدمة المواطنين  بقريتي شما وسنتريس؛ وذلك للبدء في تلقي طلبات المواطنين  للتصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم  طبقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وتنفيذ الإجراءات وإتباع الخطوات التنفيذية الواردة بقرار مجلس الوزراء، موجها بتذليل كافة  المعوقات لسرعة الإنجاز وتسهيل الإجراءات. 
 

من جانبه ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين الذين لديهم مخالفات والراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء سرعه تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح حرصًا علي سلامة المبنى الخاص بهم من تنفيذ قرار الإزالة له وحفاظًا على الصالح العام.

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