وزارة العمل: ندوات للتوعية بمخاطر الإدمان وتعاطي المواد المخدرة بسوهاج

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج 4 ندوات و لقاءات تثقيفية لتوعية العاملين بمخاطر إدمان وتعاطي المواد المخدرة بكبري الشركات والمصانع بسوهاج.

جاء ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين المديرية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان و التعاطي بالمحافظة ، تحت رعاية اللواء طارق الفقي المحافظ ، وفي ظل توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول حقوق وواجبات العمال والقضايا الحياتية الهامة فى توفير بيئة ومناخ عمل آمن ولائق داخل كافة المنشآت فى مختلف القطاعات .

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج فى تقريره للوزارة ، أن الندوة الاولي تم تنظيمها بورشة التدريب باولاد نصير التابعة لشركة مطاحن مصر العليا بسوهاج وحضرها أكثر من 50 من عمال وموظفين شركة المطاحن ، اما الندوة الثانية أقيمت بمصنع الهدرجة بسوهاج وحضرها عدد 40 من العاملين بالمصنع والادارة ، والندوة الثالثة أقيمت بشركة الاهرام للبلاستيك بالكوثر وحضر الندوة حوالي 50 عامل ، فضلاً عن ندوة رابعة تم تنظيمها بمصنع السكر بجرجا وحضرها عدد 35 عامل.

وأضاف مدير المديرية أن الندوات الأربعة تناولت محاضرات حول شرح القانون رقم 73 لسنة 2021 والخاص بالاستمرار في الوظائف العامة بشرط ثبوت عدم تعاطيه للمواد المخدرة وأحقية الجهات المسئولة عن تنفيذ القانون في عمل التحاليل بشكل مفاجئ وغير ذلك مما نص عليه القانون ، كما تم شرح أخطار الإدمان وتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها وأثرها السيء طبيا واجتماعيا وأسريا واسباب انتشارها والفئة العمرية الأكثر تعرضا لخطر الإدمان ، وخطورة الإدمان علي الإنتاج وتوفير فرص العمل والتدريب وشرح للمادة 69 من قانون العمل 12 لسنة 2003 والتي تنص علي أنه من الحالات التي تبرر الفصل من العمل تواجد العامل في حالة سكر بين أو تعاطي مواد مخدرة أثناء العمل ..

واشار مدير المديرية إلى أنه قام بتنفيذ الندوات من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي محمد شحاتة مدير مكتب سوهاج ،ومن مديرية العمل محمود عبدالهادي مدير عام الرعاية ، ناصر حمدان مدير مكتب عمل الكوثر ، عبدالناصر عبدالحميد مدير مكتب عمل جرجا ، ومحمود فتحي مدير ادارة علاقات العمل بالمديرية .

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