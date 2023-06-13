وزارة العمل: ختام برنامج تدريبي على مهارات اللغات الأجنبية بالسويس

أعلنت مديرية العمل بمحافظة السويس، عن ختام الدورة التدريبية ضمن برنامج مهارات اللغة الانجليزية، والتي أقيمت بمركز التدريب النموذجي بالسويس بالتعاون مع مركز امريكانا هوم للغات، ضمن جهود المديرية فى تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير دورات وبرامج تدريبية مستحدثة على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات لتطوير مهارات الشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلى والخارجى.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها انها تلقت تقريراً من حاتم جاد الرب ، مدير مديرية العمل بالسويس، نوه فيه إلى أنه فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل ، بخصوص الاهتمام بالشباب تسعى المديرية من خلال إداراتها ومكاتبها فى توفير برامج تدريبية مستحدثة على المهن المطلوبة فى سوق العمل داخل المحافظة والتى يحتاجها منشآت القطاع الخاص والإستثمارى وتدريب الشباب عليها ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2022 – 2023 ، وتحت إشراف ومتابعة الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وأضاف مدير المديرية استعراض أعمال بعض النماذج المشرفة لبعض من الشباب التى انجزوها خلال الدورة، مشيراً أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة الإلتحاق بالدورات التدريبية التى توفرها المديرية مجاناً لأبناء المحافظة والمقيمين فيها من خلال التسجيل فى مراكز التدريب أو من خلال ادارة بحوث العمالة والتدريب التابعة للمديرية.