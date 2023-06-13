مياه الدقهلية تعقد جلسة استفسارات ضمن مشروع كيتشنر

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية برئاسة مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ جلسة استفسارات بحضور استشاري التصميمات التفصيلية، والإشراف على التنفيذ لمحافظة الدقهلية لمشروع تحسين جودة المياه بمصرف "كيتشنر" والممول من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك لاستعراض الجدول الزمني للمشروع وجميع التفاصيل التعاقدية والإدارية والتصميمية ومراحل التقييم قبل وأثناء وبعد التنفيذ، وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المقدمة من الاستشاريين فيما يخص كراسة الشروط خلال الإجتماع؛ حيث من المتوقع توقيع العقد مع المكتب الاستشاري الذي سيتم الترسيه عليه خلال شهر أغسطس 2023.

وقد ترأس الجلسة المهندس منير حسني طاحون، مدير المشروع بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور كلًا من: محمد عزام، مدير إدارة العقود الدولية، والفريق المعاون له بالوحدة، والدكتور محمد صبحي، والدكتور محمد طنطاوي من فريق عمل المكتب الاستشاري العام للمشروع ، كما شارك في الاجتماع كل من ممثلي بعض المكاتب الاستشارية وممثلي إدارة التعاون الدولي والقطاع المالي والعقود والمشتريات بالشركة.

يُذكر أن مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر يستهدف انشاء محطة معالجة صرف صحي بقرية بهوت التابعة لمركز نبروه بطاقة تصميمية 16 ألف م3/يوم كمرحلة أولى وتوسعات محطة معالجة صرف صحي نبروه بطاقة 15 ألف م3/يوم كمرحلة أولى وتوصيل خدمة الصرف الصحي لبعض قرى نطاق المشروع.

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