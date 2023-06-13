لجنة التفتيش عن التسرب من التعليم تتفقد مدراس سفاجا

تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء ، انتهاء أعمال اللجنة المفوضة من محافظة البحر الأحمر لمتابعة التسرب من التعليم ومكرري الغياب بمدارس سفاجا .

وأوضح رئيس المدينة، أنه تم تشكيل لجنة بعضوية كل من، سرين عبد المجيد رئيس قسم محو الامية بالغردقة و ياسمين عبد الله مدير مركز الطفل العامل بمجتمع الاسرة والطفولة، و رشا غریب نائب رئيس لجنة التسريب بالمحافظة، و سعدية عطيتو ، مدير التعليم الابتدائي بسفاجا، و أحمد خاطر، مدير التعليم الاعدادي بسفاجا، و مديحة محمود خليفة مدير التربية الاجتماعية بسفاجا، و نجلاء حامد هباش مدير إدارة محو الأمية بسفاجا.

وأضاف شعبان، أن اللجنة تمكنت على مدار يومين من المرور على مدارس المدينة وقري النصر ٨٥ وأم الحويطات، وتلاحظ عدم تسريب تلاميذ من مدارس القري في حين تلاحظ تسريب عدد كبير من مدارس المدينة.

و أكد رئيس المدينة أن محمود خليفة مدير إدارة التضامن الاجتماعي رافق اللجنة لحصر الأسر المتضررة من التهجير والتصحر وهم ٢٠ أسرة وتم صرف مساعدات مالية لهم بقيمة ٣٥٨٤٥ جنيه لهم.

وتابع شعبان أن اللجنة عقدت ندوة دينية للفصل المفتوح في قرية النصر ٨٥، بحضور الأستاذ عرفة عبدالسلام رئيس القرية و الشيخ محمد عبدالوهاب، وعدد من الأهالي .

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