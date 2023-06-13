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الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأمم المتحدة تحذر من خطر الإخلاء القسري بالقدس

القدس
القدس
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حذرت لين هاستينغز منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة من الخطر الوشيك للإجلاء الإجباري من البلدة القديمة في القدس.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المنسقة الأممية زارت مؤخرا شخصين مُسنين قد يواجهان عما قريب إجلاء إجباريا من المنزل الذي عاشا فيه منذ عام 1954.

ودعت هاستينغز إلى إنهاء هذه الممارسة، مُذكـّرة بأنها لا تتماشى مع القانون الدولي.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإن 970 فلسطينيا على الأقل، منهم 424 طفلا، في القدس الشرقية يواجهون خطر الإجلاء الإجباري بسبب قضايا مقدمة أمام المحاكم الإسرائيلية.

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