بيرلسكونى رجل كل المناسبات.. بائع المكانس الكهربائية الذي تحول إلى ملياردير «حصاد النار».. وصية شخص مجهول تقلب الموازين

توفي الرئيس التاريخي لنادي ميلان ورئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني عن عمر يناهز ٨٦ عاماً، بعدما كان نُقل الجمعة إلى مستشفى في ميلانو بسبب ما وصفه مساعدوه بالخضوع لفحوص طبية مخطط لها مسبقاً، مرتبطة بإصابته بمرض سرطان الدم.

وولد رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، في ٢٩ سبتمبر ١٩٣٦، وبدأ حياته المهنية ببيع المكانس الكهربائية، كما اشتهر بالغناء في الملاهي الليلية وعلى متن السفن السياحية.

تخرج من كلية الحقوق عام ١٩٦١ ثم أسس شركة للإنشاءات، حيث اشتهر كمتعهد لبناء المساكن في مسقط رأسه بمدينة ميلانو.

وتحول إلى الاستثمار في الإعلام، حيث أسس بعد ١٠ سنوات شركة محلية لتجهيزات القنوات التلفزيونية، لتتحول فيما بعد إلى أكبر إمبراطورية إعلامية في ايطاليا، والتي باتت تعرف باسم "ميدياست".

لتجمع بعدها الشركة الخاصة به تحت مظلتها ميدياست وأكبر دار نشر في ايطاليا وجريدة يومية ونادي ميلانو قبل بيعه فضلا عن عشرات الشركات الأخرى.

حياة برلسكوني، مليئة بالإثارة في إلى جانب تفوقه في مجال ريادة الأعمال، وتملك أحد أكبر أندية إيطاليا والقارة العجوز، تفوق أيضا في العمل السياسي ففي عام ١٩٩٣، أسس برلسكوني حزبا سياسيا يحمل اسم "فورزا ايطاليا"، والذي يعني " إلى الأمام يا إيطاليا" وهو شعار اعتاد مشجعو فريق ميلانو ترديده.

في العام التالي، تولى منصب رئيس الوزراء وشكل ائتلافا مع حزبي التحالف الوطني ورابطة الشمال اليمينيين، ليكون أطول رؤساء الحكومة الإيطالية بقاءً في الحكم لسنوات متتالية، ثم أدين لاحقا للتهرب الضريبي واستقال من منصبه كرئيس لوزراء ايطاليا وتم طرده من البرلمان في عام ٢٠١١.

وخلال تاريخ عمله السياسي، نجا برلسكوني في أكثر من ٥٠ اقتراعا لسحب الثقة منه في البرلمان.

وشهدت الحياة السياسية الحافلة لبرلسكوني إخفاقات ونجاحات وانتقادات من المعارضة ومن الايطاليين، لكنه في كل مرة كان يعرف كيف يقنع الناخبين بأن الآخرين هم المشكلة وأنه هو الحل.

وصاحبت حياة برلسكوني السياسية والاقتصادية المليئة بالحركة سلسلة من التقارير في الصحف الايطالية عن ملذاته ومغامراته مع السيدات، ووصل الأمر إلى محاكمته أمام القضاء بسبب علاقة غير قانونية إلا أنه نجح في الإفلات.

ووفقا لتقديرات مجلة "فوربس" الأمريكية المختصة بالأعمال، فإن برلسكوني وأسرته جمعوا ثروة قيمتها تسعة مليارات دولار.