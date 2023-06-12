أوكرانيا: القبض على روسي يقود وحدة مُكلفة بقتل الجنود الهاربين من الجبهة

أعلنت إدارة الاستخبارات الأوكرانية، اليوم الاثنين القبض على شخص وصفته بأنه "أحد عملاء جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ومسؤول عما يسمى وحدة الحجب المكلفة بإطلاق النار على الجنود الروس الفارين من مواقعهم".

وأوضحت الاستخبارات الأوكرانية -في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" المحلية- أن الجيش الأوكراني قبض على جنديين روسيين اثنين، مضيفة أنه تم استجوابهما ليتضح أن أحدهما يخدم في سرية تابعة لمكتب قائد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وأنه يترأس ما تُسمى بـ"فرقة الحجب".

وأشار البيان إلى أن الجندي الروسي التابع لجهاز الأمن الفيدرالي "أخبرنا بإيجاز عن واجباته العسكرية، حيث كان يقف خلف الجبهة لعدم السماح للقوات الهجومية الروسية بالتراجع، وذلك تنفيذا لأوامر بإطلاق النار لقتلهم في حالة انسحابهم.

ولفت البيان إلى أن الجندي الروسي الثاني هو أفراد الوحدة الهجومية بالجيش الروسي، والذي كان يخشى أن يقتله رفاقه في الصف الثاني، لذلك استسلم للقوات الأوكرانية، وفقا لما أوردته الاستخبارات الأوكرانية.

ونقلت الاستخبارات الأوكرانية عن الجندي الروسي الثاني قوله: "بعد وصولنا إلى الموقع، لم نحصل على أي تعليمات، قالوا لنا أن ندخل إلى الأدغال ونختبئ من المروحيات، وفي حال قررنا التراجع قالوا إن هناك وحدات مانعة خلفنا ستطلق النار على كل من يهرب".

وأكدت الاستخبارات الأوكرانية استخدام الجيش الروسي لوحدات الحجب عن طريق اعتراض بعض الاتصالات العسكرية الروسية.